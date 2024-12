Napoli, il fenomeno Kubo nel mirino? Ha una valutazione di 50 milioni di euro

La SSC Napoli, riporta il portale TMW, punta a rinforzare la propria squadra guardando anche all’aspetto del marketing. Il club partenopeo, infatti, avrebbe messo nel mirino alcuni calciatori asiatici in vista del 2025: “Fra gennaio e giugno il Napoli prenderà un calciatore asiatico”.

“Una mossa che potrebbe essere vista come marketing per aprire un nuovo versante fra merchandising e diritti televisivi. Non sarà certamente una meteora, ma un profilo di qualità che possa far crescere ulteriormente la valutazione del club e che sia centrale nel progetto tecnico […]”.

“[…] Così i due nomi principali sono Mitoma, del Brighton, e Takefusa Kubo della Real Sociedad. Entrambi costano moltissimo e potrebbero essere avvicinati solo con una (o due) cessioni importanti, come quella di Osimhen, ma resta da capire il futuro di Kvaratskhelia”.

KUBO, IL FENOMENO ASIATICO ALLA SSC NAPOLI? MANNA STUDIA IL CALCIATORE MA LA SUA VALUTAZIONE RISULTEREBBE QUASI PROIBITIVA PER LE CASSE DELLA SOCIETA’ PARTENOPEA

Nel prossimo mercato, sia invernale che estivo, la dirigenza partenopea vuole investire su calciatori di spessore ed avrebbe messo ancora una volta nel mirino il giovane fenomeno Takefusa Kubo. La sua valutazione aumenta di settimana in settimana e sarà necessario un investimento da oltre 50 milioni di euro. Kubo rappresenterebbe una nuova alternativa per l’attacco, consentendo a Politano di rifiatare.