Napoli, il futuro attaccante è già di proprietà: a giugno ritorna un pupillo di Conte, prenderà il posto di Simeone?

Il prossimo anno, Antonio Conte, avvierà la rivoluzione iniziata durante il mercato estivo. Molti sono i calciatori acquistati e quelli che sono andati e, la prossima estate, diversi movimenti saranno fatti anche in attacco. Attualmente, infatti, Romelu Lukaku non sta offrendo grandi garanzie e per questo non è certa la sua permanenza. Ma, anche il futuro di Simeone potrebbe essere lontano da Napoli.

Dopo tre stagioni da riserva, l’argentino è voglioso di trovare una squadra che possa garantirgli un posto da titolare. Prima di cederlo, però, il Napoli vuole avere piene certezze da un altro attaccante attualmente in prestito: Walid Cheddira. Quest’ultimo si è messo in mostra durante il ritiro a Dimaro ma Antonio Conte ha comunque preferito mandarlo in prestito per fargli fare una maggiore esperienza, in Liga.

WALID CHEDDIRA PROSSIMO ATTACCANTE DELLA SSC NAPOLI: GIOVANNI SIMEONE RESTA FINO A GIUGNO, POI L’EX BARI POTEBBE PRENDERE IL POSTO PROPRIO DELL’ATTACCANTE ARGENTINO

Conte crede molto in Cheddira e per questo ha preferito che la sua cessione fosse in prestito secco. Per questo motivo ritornerà a giugno ed il mister valuterà i miglioramenti e se potrà far parte del Napoli della prossima stagione.