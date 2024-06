Napoli, il futuro degli attaccanti è in discussione: Osimhen addio, incerto il futuro di Simeone e Raspadori

La SSC Napoli lavora al prossimo mercato estivo. Con Antonio Conte in panchina ci saranno diversi cambiamenti e alcuni calciatori potrebbero presto fare le valigie. Il calciomercato azzurro molto dipenderà dalla cessione di Victor Osimhen, il quale ha una clausola rescissoria che al momento nessuno vuole pagare.

Da decidere anche il futuro degli altri due attaccanti centrali, Giovanni Simeone e Giacomo Raspadori. Quest’ultimo è finito nelle scorse settimane nel mirino di diversi club italiani, tra cui l’Inter di Simone Inzaghi.

Il club milanese sarebbe interessato all’attaccante azzurro, il quale, al momento, non è sul mercato perché Antonio Conte vuole valutarlo durante il ritiro di Dimaro per capire se congeniale al suo modulo.

In ogni caso la dirigenza nerazzurra osserverebbe con interesse la situazione. Attualmente Raspadori ha una valutazione di circa 25 milioni di euro, ma l’Inter potrebbe inserire qualche contropartita per capire la possibilità di abbassare il prezzo dopo una stagione deludente. Un calciatore in uscita dai nerazzurri che potrebbe far comodo a Conte è sicuramente Stefano Sensi. Le sue condizioni sono però da valutare e il Como sarebbe avanti.