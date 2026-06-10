mercoledì, Giugno 10, 2026
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Napoli, il futuro di Anguissa torna in bilico: Allegri può cambiare tutto

Giuseppe Federici
Di Giuseppe Federici
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Fonte Flickr

Quando sembrava ormai destinato a lasciare il Napoli, il futuro di Frank Anguissa potrebbe prendere una direzione diversa. L’arrivo di Massimiliano Allegri sulla panchina azzurra rischia infatti di rimettere tutto in discussione e di aprire nuovi scenari per il centrocampista camerunese

Allegri cambia tutto

Negli ultimi mesi, la permanenza di Anguissa era apparsa sempre meno probabile. Il Napoli ha esercitato l’opzione per prolungare il contratto fino al 2027, ma i colloqui per un rinnovo più lungo si sono fermati da tempo. Una situazione che aveva alimentato le voci di mercato e fatto pensare a una possibile separazione già durante l’estate.

Adesso, però, il quadro potrebbe cambiare. Allegri ha sempre apprezzato le qualità del centrocampista e il suo arrivo potrebbe rappresentare un fattore decisivo nelle valutazioni del club. L’allenatore livornese considera Anguissa un giocatore capace di garantire forza fisica, equilibrio e inserimenti offensivi, caratteristiche che potrebbero risultare preziose nel nuovo progetto tecnico.

Alternative

Nonostante questo, il Napoli continua a monitorare possibili alternative per il centrocampo. Tra i nomi seguiti con maggiore attenzione c’è quello di Richard Rios del Benfica, profilo che piace per dinamismo e qualità. La sua eventuale candidatura resta comunque legata alle decisioni che verranno prese sul futuro di Anguissa.

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