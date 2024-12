Napoli, il futuro di Folorunsho potrebbe essere alla Lazio? L’agente ha già confermato la volontà di restare almeno fino a giugno

In Coppa Italia è andata in scena la partita tra Lazio e Napoli. Antonio Conte ha schierato la seconda squadra, un turnover per dare spazio a chi, nel campionato, non ha trovato minutaggio. Tra questi vi è anche Michael Ijemuan Folorunsho, il quale sta trovando spazio anche nel massimo campionato italiano, seppur subentrando dalla panchina.

Il futuro del centrocampista, però, è ancora incerto. Il suo agente ha confermato la volontà del calciatore di restare almeno fino al termine della stagione. Tra le squadre interessate ci sarebbe anche la Lazio di Baroni. Con un’offerta da 14-15 milioni di euro chissà se Aurelio De Laurentiis ci farà un pensierino.

FOLORUNSHO RESTA A NAPOLI FINO A GIUGNO 2025, PAROLA DELL’AGENTE. IL CALCIATORE STA TROVANDO MAGGIORE SPAZIO. LE PAROLE DELL’AGENTE RILASCIATE A RADIO CRC LO SCORSO MESE

“C’era anche la questione Lazio fino alla fine. Io e Manna abbiamo fatto l’errore di gestire male quella situazione, ma poi ci siamo subito allineati e abbiamo detto che il giocatore non si sarebbe mosso da Napoli, chiunque arrivasse. Conte poi ha capito la situazione, il momento, ha parlato col ragazzo, quest’ultimo si è messo in riga e ha ricominciato ad allenarsi bene”.

“Folorunsho resta a Napoli fino a giugno. Noi l’errore l’abbiamo fatto in estate. Sappiamo che Folorunsho è un giocatore forte. Se la Lazio mette i soldi? A noi non interessa. Folorunsho oggi è entrato in condizione, oggi è un giocatore al 100% per fare bene. Sappiamo che si gioca una volta a settimana. Il Napoli sta andando benissimo, ha grandi calciatori in quella zona di campo. Folorunsho deve avere pazienza e lavorare per il futuro perché l’anno prossimo si giocherà ogni tre giorni e troverà più spazio”.