Napoli, il futuro di Gollini e Simeone: un doppio affare da 20 milioni di euro

Dopo la conquista dello Scudetto, la dirigenza partenopea è impegnata nella programmazione della prossima stagione. Diversi, infatti, sono i punti all’ordine del giorno e tra questi vi è sicuramente il futuro di alcuni calciatori che al momento non ancora sono ufficialmente partenopei. Il riferimento è a Pierluigi Gollini e Giovanni Simeone.

L’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport scrive in merito al portiere dell’Atalanta: “Ha fatto molto bene nelle due occasioni che gli sono state date e ha dichiarato che sarebbe felice di restare. Il Napoli sta riflettendo: deve capire come si evolverà tutta la situazione dei portieri […]“.

L’intenzione del Napoli è quindi riscattare Gollini, anche se ad un prezzo leggermente inferiore rispetto agli otto milioni fissati dal diritto di riscatto. In ogni caso, il giocatore ha convinto dirigenza ed allenatore.

Futuro già scritto, invece, per Giovanni Simeone, il quale sarà la prima operazione ufficiale del Napoli per la prossima stagione. L’argentino, infatti, sarà riscattato per 12 milioni di euro dall’Hellas Verona e diventerà ufficialmente un calciatore del Napoli: “Sì perché il prestito oneroso di Simeone (3 milioni) prevede un riscatto obbligatorio del club azzurro a due condizioni: la qualificazione in Champions e la realizzazione di 20 gol […]”.