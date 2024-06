Napoli, il futuro di Osimhen è ancora incerto: Psg primo della lista

Il mercato estivo del Napoli sembra ruotare attorno alla possibile cessione di Victor Osimhen. Secondo Il Mattino, il presidente Aurelio De Laurentiis sta negoziando direttamente con i vertici del Paris Saint-Germain, mantenendo rapporti molto stretti con Nasser Al-Khelaifi. Si prevede che una soluzione sarà trovata entro un paio di settimane, permettendo al Napoli di concentrarsi su altre trattative, specialmente quelle in entrata per rafforzare la squadra.

La concorrenza per Osimhen è forte

Il PSG è in prima fila per l’acquisto di Osimhen, seguito da alcuni top club della Premier League come Arsenal, Chelsea e Manchester United. Questo scenario influisce anche sulla situazione di Romelu Lukaku, che potrebbe dover aspettare, poiché il Chelsea non intende concedere le stesse condizioni favorevoli offerte alla Roma.

L’affare per Lukaku potrebbe diventare concreto solo se Osimhen dovesse trasferirsi proprio al Chelsea. Nel frattempo, continuano a circolare voci di un possibile interesse da parte di club arabi per il talentuoso attaccante nigeriano.