Napoli, Il futuro di Osimhen è in Premier?

Il Napoli continua a collezionare successi in Serie A con un Osimhen in attacco capace di mettere KO le difese di tutte le squadre che incontra. Dopo il ritorno in campo dall’infortunio, infatti, il nigeriano fa sognare i tifosi mettendo a segno reti in ogni match.

Non a caso è entrato nel mirino delle big d’Europa che in estate potrebbero tentare di sfondare il muro dei 100 milioni di euro per accaparrarsi uno degli attaccanti più osservati dell’anno.

I club interessati giocano nel maggiore campionato del mondo, la Premier. Primo tra tutti è il Chelsea che nella prossima finestra di mercato potrebbe tentare di convincere Osimhen al trasferimento oltremanica proponendogli il raddoppio dell’ingaggio attuale fissato a 4,5 milioni all’anno.

Al momento non sono state rese note le reali intenzioni ma la clamorosa indiscrezione che sta rimbalzando tra le testate riguarda proprio il futuro dell’attaccante. Secondo quanto riportato da TMW, infatti, sembra che Osimhen abbia già comunicato la propria volontà di lasciare la maglia azzurra per trasferirsi oltremanica.

Insomma, una partenza importante per De Laurentiis che vedrà andare via un altro pilatro della rosa. In ogni caso, il presidente sicuramente non lo lascerà partire per meno di 120/130 milioni di euro, cifra che permetterà di programmare future entrate.