Napoli, il futuro di Osimhen potrebbe già essere deciso. Alvino: “Operazione chiusa con un club”

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli è intervenuto il giornalista Carlo Alvino il quale ha parlato anche del futuro di Victor Osimhen, sottolineando come il futuro dell’attaccante nigeriano potrebbe essere già stato deciso: “Qualcuno sostiene che in estate ci sarà un gioco al ribasso sul cartellino di Osimhen? Victor può andare via solo per 120 milioni di euro della clausola, euro più e non un euro in meno”.

“C’è carenza nel ruolo a livello internazionale e tutti i valori sono schizzati, in questi anni. Nel Napoli di Maradona e nell’Inter di Rummenigge, uno come Osimhen avrebbe fatto fatica anche a scendere in campo”.

“L’ipotesi che nessuno paghi la clausola, comunque, non esiste. Anzi: Osimhen ha già chiuso l’operazione con un club, insieme a De Laurentiis e Calenda“, ha sottolineato il celebre giornalista partenopeo

OSIMHEN VIA PER IL VALORE DELLA CLAUSOLA RESCISSORIA, MA IN QUALE CLUB GIOCHERA’ VICTOR?

Molte sono le squadre interessate ad Osimhen, dal PSG al Real Madrid passando per diversi club della Premier League. Il nigeriano ha sempre sottolineato il suo desiderio di approdare in Inghilterra ed un club interessato all’attaccante è il Chelsea.