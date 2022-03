Napoli, il futuro di Osimhen secondo Paolo Del Genio: “Se resta siamo tutti contenti ma se va via incasso importante”

Futuro incerto per l'attaccante del Napoli, ma in ogni caso ci guadagnerebbe il club

Paolo Del Genio, giornalista e conduttore radiofonico e televisivo, ha parlato del futuro di Victor Osimhen su Tele A. Nello specifico, ha risposto a un commento di un tifoso molto arrabbiato con l’operato di Aurelio De Laurentiis.

Osimhen via? Le parole di Del Genio

“Il presidente compra i calciatori solo per poi rivenderli? No, non è sempre così” ha esordito il giornalista e conduttore radiofonico e televisivo. “Si pensi a Kalidou Koulibaly che è ancora qui dopo tanti anni. Se Victor Osimhen lascerà il Napoli, il club azzurro guadagnerà una cifra importante, certamente superiore agli ottanta milioni di euro“ ha continuato.

“Ho sentito offerte da oltre cento milioni di euro per il nigeriano. Sono tranquillo da tifoso del Napoli: se Osimhen resta, siamo tutti contenti perché è un calciatore molto forte. Ma se va via, il club incasserebbe un introito importante per costruire una squadra fortissima. Pensate a quanto accadde con Higuain.

Il Napoli vendette il Pipita, ma dopo andò a un passo dalla vittoria dello scudetto. Da tifosi oculati e pragmatici noi dobbiamo sperare che arrivi una offerta di 110 milioni per Osimhen. E naturalmente poi dobbiamo sperare che con quei soldi, il Napoli allestisca una squadra più forte. Poi dovrebbero arrivare i 50 milioni dalla Champions. Ci sarebbero ben 160 milioni da investire, tantissimi” ha sottolineato Del Genio.

Insomma, a prescindere da come andranno le trattative, il club azzurro potrà solo che guadagnarci.