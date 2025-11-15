sabato, Novembre 15, 2025
Napoli, il futuro di Scott McTominay potrebbe cambiare al termine della stagione?

Moreno Zannone
Moreno Zannone
Bargiggia
Wikipedia

Il futuro di Scott McTominay è tornato al centro delle discussioni di mercato, soprattutto dopo una stagione che ne ha rilanciato definitivamente il valore. In Premier League già si osservano movimenti concreti, con diversi club pronti a valutare seriamente il suo profilo. Le stime parlano di offerte potenziali comprese tra 50 e 60 milioni di euro.

A manifestare interesse sarebbero soprattutto squadre ambiziose, desiderose di aggiungere fisicità ed esperienza al proprio centrocampo. Per alcune di loro McTominay rappresenta il profilo ideale: pronto, maturo e con una considerevole esperienza internazionale.

Il Napoli, però, non sembra intenzionato a lasciarlo andare facilmente. Il giocatore ha un contratto lungo e viene considerato un elemento chiave del progetto tecnico. Per questo, la società potrebbe prendere in considerazione solo proposte realmente irrinunciabili.

Il rendimento dello scozzese in Serie A ha infatti confermato la bontà dell’investimento iniziale. Leader in campo, decisivo nei momenti importanti, McTominay ha dimostrato di poter incidere in qualsiasi contesto. Se arrivasse davvero un’offerta da 50-60 milioni, potrebbe aprirsi uno scenario clamoroso per il suo futuro.

Moreno Zannone
Moreno Zannone
