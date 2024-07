Napoli, il futuro di Victor Osimhen è ancora in bilico

Victor Osimhen si trova ancora in una sorta di limbo per quanto riguarda il suo futuro. Il bomber nigeriano sperava in un futuro completamente diverso, soprattutto in questa finestra di mercato dove tante squadre si sono affacciate per avere notizie da lui.

Nonostante il suo sogno sia giocare in Premier League, il suo costo elevato rappresenta un ostacolo significativo. Tuttavia, il mercato è ancora agli inizi e, se ci saranno nuove opportunità, Osimhen avrà diverse alternative tra cui scegliere. Ne parla il Corriere dello Sport.

Il Psg alle porte ma occhio agli arabi

Il Paris Saint-Germain continua a tenere d’occhio l’attaccante nigeriano, sebbene la priorità dei parigini, prima della pausa imposta da Conte e De Laurentiis, fosse proprio il suo compagno di squadra Kvicha Kvaratskhelia. Non è ancora finita, però, poiché il Psg potrebbe anche formalizzare una richiesta.

Inoltre, l’Arabia Saudita potrebbe tornare a manifestare interesse per Osimhen. L’Al-Ahli potrebbe rappresentare una possibilità concreta, ma il vero ostacolo in questo caso è la volontà del giocatore, che spera ancora in un trasferimento in Premier League o, almeno, in un club europeo per continuare a giocare in Champions League.

Con l’inizio del ritiro di Dimaro tra una settimana, il tempo per riflettere sulle sue opzioni sta per scadere, pertanto dovrà prendere una decisione concreta sul suo futuro. Il tempo di adagiarsi è ufficialmente terminato.