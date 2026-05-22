venerdì, Maggio 22, 2026
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Napoli, il futuro si chiama Vincenzo Italiano: arrivano conferme sul nuovo allenatore

Moreno Zannone
Di Moreno Zannone
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Aurelio De Laurentiis, foto di flickr.com

Con il futuro di Antonio Conte ancora tutto da definire, in casa Napoli prende sempre più quota il nome di Vincenzo Italiano come possibile nuovo allenatore azzurro. La famiglia Aurelio De Laurentiis starebbe valutando con convinzione il tecnico attualmente al Bologna, ritenuto il profilo ideale per aprire un nuovo ciclo dopo l’era Conte.

Il profilo di Italiano piace soprattutto per la sua idea di calcio offensiva, intensa e moderna, ma anche per la capacità di valorizzare i giovani e costruire gruppi competitivi senza rivoluzioni drastiche. Il Napoli vorrebbe ripartire da gran parte dell’attuale ossatura della squadra, inserendo soltanto alcuni rinforzi mirati e affidando all’ex Fiorentina e Bologna il compito di mantenere alta l’identità vincente costruita negli ultimi anni.

Sul tavolo potrebbe arrivare un contratto da 2 o 3 anni, con un ingaggio iniziale da circa 3,5 milioni di euro a stagione, destinato a salire grazie ai bonus legati ai risultati. Tra qualificazione in Champions League, obiettivi stagionali e trofei, il tecnico potrebbe infatti raggiungere facilmente quota 4 milioni di euro annui.

Nei prossimi giorni potrebbero esserci contatti più concreti tra le parti, soprattutto nel momento in cui verrà chiarita definitivamente la posizione di Conte. Ad oggi, però, Italiano sembra essere il candidato che mette maggiormente d’accordo la società: giovane, ambizioso, con idee chiare e già abituato a lavorare sotto pressione.

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Napoli e il 4-3-3 offensivo di Italiano: come giocherebbe il possibile sostituto di Antonio Conte
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