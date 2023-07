Napoli, il futuro tattico di Kvaratskhelia: “Avvicinarlo alla porta e invitarlo a calciare”

Il Napoli si sta preparando al meglio per ricominciare il campionato e Rudi Garcia sembrerebbe già a suo agio nel raccogliere l’eredità di Luciano Spalletti. L’ex tecnico della Roma ha le idee chiare: sfruttare al meglio le qualità dei suoi giocatori. Questo potrebbe essere il caso di Kvaratskhelia, che ha già fatto tanto per il club azzurro quest’anno.

Il futuro tattico di Kvaratskhelia

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Rudi Garcia apporterà dei cambiamenti nella sua squadra: “Con Spalletti aveva trovato il suo habitat naturale sull’esterno, partendo largo, quasi sulla linea laterale, per ricevere palla già fronte alla porta e poter puntare subito gli avversari.

Con libertà di osare e anche di sbagliare, di inventarsi in qualsiasi momento la giocata vincente. Ed è quello che gli chiederà ovviamente anche Garcia quest’anno, cambiando però il punto di partenza della ricezione del pallone”.

Come cambierà il futuro tattico di Kvara? Lo spiega il noto quotidiano sportivo: “Garcia ama andare subito in verticale, bucare centralmente il muro avversario. Per questo la sua idea è quella di provare ad azionare Kvara sulla trequarti, per avvicinarlo alla porta e invitarlo a calciare con maggiore frequenza in porta. Più vicino a Osimhen, anche per togliere punti di riferimento alle difese“.

Oggi primo test per il Napoli nell’amichevole a Castel di Sangro.