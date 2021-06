Napoli, il Genoa piomba su Ounas: rifiutata la prima offerta rossoblù

Secondo quando riportato nelle ultime ore dal portale sportivo calciomercato.com, il Genoa avrebbe messo gli occhi su Adam Ounas. Il calciatore algerino del Napoli è di ritorno dal prestito al Crotone, club in cui ha fatto molto bene nell’ultima stagione.

Proprio le sue recenti ottime prestazioni hanno fatto sì che sul calciatore ex Bordeaux si registrassero gli interessi di vari club. Quello del Genoa in particolare pare essersi già concretizzato in una prima offerta di 5 milioni di euro.

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis non ci ha pensato due volte a rispedire al mittente l’offerta, valutando il cartellino del calciatore almeno 8 milioni di euro. La dirigenza azzurra infatti vorrebbe sfruttare la concorrenza per far lievitare il prezzo di Ounas, così da provare a fare registrare una leggera plusvalenza.

L’obiettivo del Napoli dunque è quello di scatenare una mini asta, anche perché le qualità di Adam Ounas sono indubbie. Possibile inoltre che il calciatore venga prima valutato in ritiro con la squadra dal neotecnico azzurro Luciano Spalletti. Al momento infatti neanche una sorprendente permanenza all’ombra del Vesuvio è totalmente da escludere.

Ciò che è certo è che il l’estate sportiva in quel di Napoli sarà molto movimentata, con un progetto tecnico da rivoluzionare in parte. Se infatti per quanto riguarda l’attacco non ci sono molte trattative in vista, discorso diametralmente opposto va fatto per difesa e centrocampo.