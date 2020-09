Napoli, il giovane Alfredo Bifulco ceduto a titolo definito al Padova

Quest’oggi è arrivata l’ufficialità: Alfredo Bifulco è un nuovo giocatore del Padova. Classe 1997, l’ala offensiva saluta così definitivamente Napoli. Nato ad Ottaviano, una piccola provincia napoletana, il giovane calciatore è cresciuto tra le fila del club partenopeo, costruendosi una gavetta di tutto rispetto in prestito tra Carpi, Juve Stabia e Ternana.

Ora l’approdo in Serie C. L’operazione conclusasi tra Napoli e Padova è un acquisto a titolo definitivo. Il giovane Bifulco quest’anno aveva anche partecipato al ritiro azzurro in quel di Castel di Sangro, evidentemente non convincendo però Gennaro Gattuso.

Il piano sfoltimento della rosa del Napoli va così avanti, anche se comunque quella di Bifulco è ovviamente da considerare una cessione minore. Il mercato in uscita purtroppo continua a procedere molto lentamente e parecchi esuberi rischiano di rimanere controvoglia alle pendici del Vesuvio.

In particolare il direttore sportivo Cirstiano Giuntoli sta cercando a piazzare in uscita Malcuit, Ghoulam, Ciciretti, Younes, Ounas, Luperto, Llorente e Milik. Tanti, ancora troppi, sono i nomi in lista di sbarco che però non hanno ancora trovato una destinazione.

Nella lista dei calciatori in uscita spicca ovviamente il nome di Arkadiusz Milik, il quale destino è divenuto ormai un caso. Nelle ultime ore anche il Tottenham sembra essersi allontanato dal polacco, virando sul portoghese Vinicius del Benfica.