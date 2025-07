Napoli, il giovane fenomeno Kevin per dimenticare la delusione Ndoye?

Il Napoli dice addio al sogno Dan Ndoye. L’esterno svizzero del Bologna, obiettivo di mercato da diverse settimane, è ormai destinato a lasciare la Serie A per approdare in Premier League. Una decisione che costringe il club partenopeo a virare su altri nomi per rinforzare le corsie offensive a disposizione di Antonio Conte.

Tra le alternative di lusso spunta con forza il nome di Kevin Santos Lopes de Macedo, noto semplicemente come Kevin, giovane talento brasiliano attualmente in forza allo Shakhtar Donetsk. Classe 2003, Kevin è un’ala offensiva capace di giocare su entrambe le fasce, con una naturale propensione per il dribbling, la velocità e l’uno contro uno.

Il calciatore, reduce da una stagione positiva con la maglia del club ucraino, ha collezionato 6 gol e 3 assist tra campionato e coppe. Le sue prestazioni hanno attirato l’attenzione di diversi club europei, ma è il Napoli ad aver intensificato i contatti nelle ultime ore. Il direttore sportivo Giovanni Manna segue con attenzione il suo profilo e lo considera una valida alternativa a nomi più costosi.

Lo Shakhtar parte da una valutazione di circa 30-35 milioni di euro, ma potrebbe aprire a formule più flessibili, come il prestito con obbligo di riscatto. Il giocatore, dal canto suo, avrebbe già manifestato interesse per la Serie A e per il progetto tecnico proposto da Conte, che cerca un profilo in grado di creare superiorità numerica e garantire imprevedibilità offensiva.

Il Napoli valuta con attenzione la mossa, anche in considerazione del fatto che Kevin ha un ingaggio contenuto, nettamente più basso rispetto ad altri nomi nel mirino. Una condizione che potrebbe favorire l’accelerazione della trattativa, soprattutto dopo il passo indietro obbligato su Ndoye.