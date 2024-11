Napoli, il jolly Chalobah per Antonio Conte? Utile sia per la difesa che per il centrocampo

La SSC Napoli di Antonio Conte procede spedita sul mercato in entrata. L’obiettivo primario del nuovo allenatore era quello di sistemare il reparto arretrato del campo e per questo sono già in corso contatti con i possibili nuovi calciatori. I prossimi interventi saranno fatti nel reparto offensivo dove sarà necessario trovare un sostituto di Lukaku e a centrocampo-difesa dove sicuramente qualche intervento sarà fatto.

Un jolly che potrebbe fare al caso del Napoli è il centrocampista-difensore del Chelsea Trevor Chalobah. Quest’ultimo è nel mirino di diverse squadre di Serie A e in passato anche di Aurelio De Laurentiis, il quale aveva già intuito le potenzialità del calciatore e la sua duttilità. Attualmente è in prestito al Palace ma il suo minutaggio non risulta soddisfaecente.

UN JOLLY PERFETTO, CHALOBAH ANCHE NEL MIRINO DELLE SQUADRE DI MILANO. SAREBBE UNA GROSSA OCCASIONE PER ACQUISTARE UN CALCIATORE CHE PUO’ RICOPRIRE PIU’ RUOLI

Il nome di Chalobah è stato spesso accostato agli azzurri. La sua valutazione è di circa 18 milioni di euro e sarebbe il jolly perfetto per la squadra di Antonio Conte. Il calciatore del Chelsea, infatti, è in grado di interpretare in maniera egregia entrambi i ruoli, ovvero sia quello di difensore centrale che di centrocampista davanti alla difesa.