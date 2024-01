Napoli, il jolly Chalobah per sistemare difesa e centrocampo?

Il mercato di gennaio, come dichiarato qualche giorno fa da Mauro Meluso, è complicato e difficilmente giocatori di un certo calibro decidono di lasciare il loro attuale club. Tuttavia, molte sono anche le occasioni ed una di queste è sicuramente Trevoh Chalobah del Chelsea.

In questa stagione, infatti, il calciatore non sta trovando spazio nei blues e per questo sarebbe finito nella lista trasferimenti in attesa di una nuova destinazione. Molti sono i club interessati ed in Italia, oltre al Napoli, c’è anche il Milan.

OCCASIONE CHALOBAH, IL JOLLY DI CUI AVREBBE BISOGNO IL NAPOLI PER DIFESA E CENTROCAMPO

Il nome di Chalobah è stato spesso accostato agli azzurri. La sua valutazione è di circa 18 milioni di euro e sarebbe il jolly perfetto per la squadra di Walter Mazzarri che cerca un difensore centrale ed un centrocampista.

Il calciatore del Chelsea, infatti, è in grado di interpretare in maniera egregia entrambi i ruoli, ovvero sia quello di difensore centrale che di centrocampista davanti alla difesa.