Napoli, il jolly Chalobah per sistemare il centrocampo di Antonio Conte?

La SSC Napoli di Antonio Conte procede spedita sul mercato in entrata. L’obiettivo primario del nuovo allenatore era quello di sistemare il reparto arretrato del campo e per questo sono state già perfezionate le trattative che porteranno in azzurro Alessandro Buongiorno, Rafa Marin e Leonardo Spinazzola.

I prossimi interventi saranno fatti nel reparto offensivo dove sarà necessario trovare un sostituto di Victor Osimhen e a centrocampo dove sicuramente qualche intervento sarà fatto.

Un jolly che potrebbe fare al caso del Napoli è il centrocampista-difensore del Chelsea Trevor Chalobah. Quest’ultimo è nel mirino di diverse squadre di Serie A e in passato anche di Aurelio De Laurentiis, il quale aveva già intuito le potenzialità del calciatore e la sua duttilità.

UN JOLLY PERFETTO, CHALOBAH ANCHE NEL MIRINO DELLE SQUADRE DI MILANO. SAREBBE UNA GROSSA OCCASIONE PER ACQUISTARE UN CALCIATORE CHE PUO’ RICOPRIRE PIU’ RUOLI

Il nome di Chalobah è stato spesso accostato agli azzurri. La sua valutazione è di circa 18 milioni di euro e sarebbe il jolly perfetto per la squadra di Antonio Conte. Il calciatore del Chelsea, infatti, è in grado di interpretare in maniera egregia entrambi i ruoli, ovvero sia quello di difensore centrale che di centrocampista davanti alla difesa. Nelle ultime ore sul calciatore ci sarebbe il forte interesse di Milan ed Inter.