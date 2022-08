Napoli, il Lille è interessato a Ounas

Il Napoli è alla prese con il mancato arrivo, sfumato per un pelo, di Cristiano Ronaldo ai margini del Manchester United. Tuttavia, qualcosa bolle in pentola sul fronte Adam Ounas, in uscita dal club azzurro.

Il Lille ha chiesto Ounas

Attualmente l’esterno algerino è infortunato ma è in uscita dal Napoli. Stando a quanto raccolto dalla redazione di Sky Sport, però, pare che il Lille abbia chiesto informazioni su di lui.

Per il calciatore non sarebbe una novità poiché è cresciuto e si è perfezionato proprio nel campionato francese. Per questo motivo, il giocatore classe 1996 potrebbe tornare serenamente in Ligue 1. Inoltre, secondo quanto riportato da Areanapoli.it, il Lille avrebbe stanziato un budget di circa 8 milioni di euro per l’acquisto.

Tuttavia, non sarà semplice per la società francese garantirgli l’ingaggio attuale ovvero 1,6 milioni di euro. Il tempo stringe e il Napoli si è detto disposto a procedere per la cessione.