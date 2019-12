Napoli, il Liverpool potrebbe tentare l’affondo per Insigne

Dall’Inghilterra giungono non belle notizie per il Napoli. Che ci fossero diversi club interessati a Lorenzo Insigne si sapeva già da un po’. Ma ora i campioni d’Europa del Liverpool potrebbero tentare un affondo deciso. Stando infatti al portale Team Talk, i Reds avrebbero intenzione di fare sul serio per il capitano azzurro. L’idea sarebbe quella di portarlo a Liverpool già a gennaio.

Prezzo base di partenza 65 milioni di euro. Difficile comunque possa concretizzarsi questa operazione, Gattuso stravede per lui. Inoltre, ora il numero 24 azzurro è messo in condizione di potersi esprimere al meglio in un 4-3-3.

Tutti si augurano quindi che il capitano possa tornare ai vecchi tempi dove collezionava gol e assist con buona continuità. Klopp, dal canto suo, anche stravede per Lorenzo, lo ha sempre detto.

Già dal loro primo incontro in quel Napoli Borussia Dortmund al San Paolo, dove Insigne segnò anche un gol su punizione, Klopp si “innamorò” del talento di Frattamaggiore. Anche questa estate c’è stato un tentativo dei Reds di acquistarlo ma senza successo.