Napoli, il Manchester City torna su Koulibaly: offerta da 75 milioni di euro

Secondo quanto riportato in questi giorni dal portale di notizie online calciomercato.it, su Kalidou Koulibaly rimane sempre molto forte l’interesse del Manchester City. Il talento senegalese del Napoli ha da sempre avuto molti estimatori in Premier League e chissà che quest’anno ceda alle lusinghe inglesi di qualche club.

Il difensore del Napoli rimane il sogno di Pep Guardiola, il quale continua insistentemente a bussare alla porta azzurra. Per il club partenopea ora è pronta anche una sostanziosa offerta: ben 75 milioni di euro per provare a strappare Koulibaly alla corte di Gennaro Gattuso.

Una proposta di certo importante che però non ha stupito affatto Aurelio De Laurentiis. Il patron azzurro infatti, che pure ha ammorbidito l’iniziale richiesta di 100 milioni, non vorrebbe comunque scendere sotto i 90.

Tra domanda ed offerte vi è quindi una differenza non di poco conto. La trattativa potrebbe prende una piega diversa nel caso in cui Kalidou Koulibaly chiedesse in maniera esplicita la cessione ed accettasse la corte di Guardiola e del Manchester City. In quel caso i due club, per il bene del calciatore, riuscirebbero a venirsi incontro.

La volontà di Kalidou Kolibaly non sembra però da identificare con l’addio alla maglia azzurra. Il difensore senegalese ha infatti più molte confermato di trovarsi molto bene a Napoli e con il Napoli. La permanenza in terra partenopea farebbe quindi molto piacere al ragazzo.