Napoli, il Manchester United piomba su Koulibaly: la situazione

Secondo quanto riferito dal media inglese Daily Star, il Manchester United potrebbe provare l’affondo decisivo per Kalidou Koulibaly già a gennaio. Negli ultimi giorni Il Corriere dello Sport aveva descritto il difensore senegalese come triste e deluso per l’addio di Ancelotti ed addirittura in rotta di collisione con il presidente Aurelio De Laurentiis.

Il suddetto scenario quindi, ripreso in Inghilterra, ha fatto ipotizzare una possibile accelerata dei Red Devils. La squadra di Manchester non è di certo nuova a folli investimenti nel reparto difensivo (si veda il più recente acquisto di Harry Maguire dal Leicester City) e Ole Solskjaer starebbe spingendo per provare a prendere Koulibaly.

La cifra, anche nel caso del 28enne azzurro, sarebbe altissima, vicina ai 100 milioni di euro. Nelle idee della dirigenza del Napoli potrebbe esserci a quel punto la richiesta di una contropartita, Shaw. Il terzino mancino che pian piano sta uscendo dagli schemi del Manchester United potrebbe sopperire alle pendici del Vesuvio alla lunga assenza di Faouzi Ghoulam.

Più che un apporto tecnico tattico, Shaw potrebbe portare a Napoli una grande quantità di esperienza, spesso mancata al club di Aurelio De Laurentiis. L’ipotesi comunque al momento è poco più di un’idea, i primi passi ovviamente potrà muoverli in questa direzione il Manchester United. Il Napoli intanto aspetta e si guarda intorno.