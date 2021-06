Napoli, Il Mattino annuncia un altro ritorno nello staff azzurro

L’avvio della nuova stagione calcistica è sempre più vicino. L’inizio di luglio segnerà per molti club, l’inizio dei ritiri. Il Napoli, più precisamente, comincerà il 15 luglio il suo ritiro precampionato, a Dimaro, fino al 25 dello stesso mese. Per questo motivo la società azzurra, vorrebbe fornire al nuovo tecnico azzurro, Luciano Spalletti, una squadra già completa per quella data.

Il patron De Laurentiis e i suoi dirigenti, si sono già mossi sul mercato. I nomi fatti finora sono molteplici, ma di ufficialità ancora zero. Nel frattempo, la società partenopea è invece molto attiva nella formazione di un nuovo staff. Infatti qualche settimana fa era stato annunciato il ritorno di un preparatore importante come Francesco Sinatti, e sembra che non sia l’unico.

Secondo l’edizione del Mattino, ci sarebbe un’ulteriore ritorno, sempre un ex di Sarri. Si tratta del vice-allenatore Francesco Calzona. Secondo il quotidiano con sede a Napoli, Calzona aveva preso del tempo per decidere al meglio, rispettando anche alcune esigenze familiari. Alla fine però ha deciso di accettare il contratto offertogli dal Napoli: pronto per lui un biennale.

Calzone è stato legato con Maurizio Sarri, durante le esperienze sia di Napoli che di Empoli. Successivamente a causa di un inaridimento (come per Sinatti) nei rapporti con il mister toscano, ha continuato sotto le vesti di vice-allenatore con Eusebio Di Francesco a Cagliari, fino al suo esonero. Il mister di Vibo Valentia non ha seguito il suo ultimo allenatore a Verona per alcune vicissitudini personali, scegliendo così il ritorno a Napoli, che non ha mai dimenticato.

Questi movimenti nello dirigenza azzurra, sono stati causati da alcune specifiche richieste di Spalletti di allargare o staff partenopeo. Oltre a Calzona, gli altri membri tecnici che accompagneranno il nuovo tecnico azzurro, sono: Francesco Togliatti, lo storico vice Domenichini, il preparatore dei portieri ex Fiorentina Alejandro Rosalen Lopez, e probabilmente Daniele Baldini e Alessandro Pane nel ruolo di collaboratori tecnici.