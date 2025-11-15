Napoli, il mercato degli svincolati offre due interessanti soluzioni per il centrocampo

Il doppio infortunio che ha colpito il centrocampo del Napoli, prima con Kevin De Bruyne e poi con Zambo Anguissa, ha inevitabilmente acceso i riflettori sulla possibilità di intervenire sul mercato degli svincolati. Con due pedine fondamentali fuori causa, la società azzurra sta valutando soluzioni d’emergenza per garantire ad Antonio Conte alternative valide e immediate.

I nomi più interessanti attualmente senza contratto sono due: Miralem Pjanic e Alex Oxlade-Chamberlain. Rappresenterebbero opzioni diverse per caratteristiche tecniche, ma accomunate dalla possibilità di essere integrati rapidamente all’interno di un gruppo già collaudato. La loro condizione fisica sarà un fattore determinante nelle valutazioni del club.

Pjanic porterebbe in dote una regia di altissimo livello, qualità nei calci piazzati e una visione di gioco che potrebbe aiutare il Napoli nella gestione del possesso. Il bosniaco conosce molto bene la Serie A e non avrebbe bisogno di lunghi periodi di adattamento, un aspetto molto apprezzato in situazioni d’emergenza.

Chamberlain, invece, garantirebbe dinamismo, capacità di inserimento e versatilità tattica. Può ricoprire più ruoli nella mediana e agire anche sulla trequarti, offrendo soluzioni differenti rispetto alle mezzali tradizionali. Il suo profilo, più fisico e verticale, potrebbe combaciare con alcune esigenze tattiche del Napoli nelle fasi di transizione e sostituire fin da subito Anguissa.