Napoli, il miglior centrocampista del club è Folorunsho

Il Napoli è riuscito a conquistare tre punti cruciali nella sfida contro il Verona. Notevole l’esibizione di Folorunsho (nato nel 1998), atleta della formazione scaligera di proprietà del club azzurro. Il Corriere del Mezzogiorno ne ha parlato tra le sue pagine.

Folorunsho eletto miglior centrocampista

“Le buone notizie sono tre per la squadra di Mazzarri: Kvaratskhelia — la perla che vale 3 punti è di rara fattura — riemerge dal torpore degli ultimi due mesi, trova spazi, completa i dribbling, va al tiro sempre; Lindstrom non è un oggetto misterioso, non sarà un esterno puro – De Laurentiis si rassegni – ma a pallone sa giocare”, scrive il quotidiano.

“L’assist per Ngonge sull’1-1 è delizioso; l’ex Verona che entra quando tutto sta crollando, fa in modo di trovarsi in area per il tap-in che vale il pari. Il gol non è il suo, c’è il tocco di Dawidowidcz e la Lega lo attribuisce a lui, ma i suoi meriti restano.

“Il ritorno al 4-3-3, poi rivisitato nella ripresa, è coinciso con il ritorno al gol ma anche con una difesa più vulnerabile e un centrocampo in alcuni momenti poco equilibrato (Folorunsho nel confronto con Cajuste è apparso un gigante). Sono tre punti di sofferenza che sanno però ancora di speranza”, conclude.

Si può affermare che tra i centrocampisti in campo di proprietà del Napoli, sia stato lui a offrire la migliore prestazione, considerando che giocatori come Cajuste, Anguissa e Dendoncker non hanno certo lasciato un’impressione positiva.