Napoli, il Milan piomba su Mertens per sostituire Ibrahimovic: spunta l’accordo

Dalla Spagna sono sicuri. Secondo il media iberico Todo Fichajes, il Milan si sarebbe fatto avanti in maniera convincente per Dries Mertens, centravanti del Napoli.

Il club rossonero infatti starebbe pensando all’attaccante belga per sostituire l’eventuale cessione di Zlatan Ibrahimovic. Ovviamente il numero 14 del Napoli, divenendo a breve un giocatore svincolato, sarà padrone del proprio destino calcistico nel breve futuro.

La decisione spetta quindi al solo giocatore ma sotto questo punto di vista dalla penisola iberica rincarano la dose. Secondo i media spagnoli vi sarebbe infatti già l’accordo tra Mertens ed il Milan per la prossima stagione. Ad influenzare il possibile matrimonio tra le parti vi è la volontà dell’attaccante azzurro di continuare a giocare ad ottimi livelli, cercando di rimanere in Serie A.

Inoltre, basandosi anche sull’accostamento che nel passato ha avvicinato il calciatore belga all’Inter, si può evincere come Mertens gradirebbe giocare in una città importante come Milano ed in uno stadio storico qual è San Siro.

Sembra da escludere comunque al momento che il Milan possa schierare per la prossima stagione sia Ibrahimovic che Mertens: solo uno di loro due potrà essere infatti nella rosa rossonera per la prossima stagione. Prima di imbastire l’eventuale trattativa comunque vi è tempo per il Napoli di provare nuovamente a trattenere con il rinnovo contrattuale il proprio talento belga.