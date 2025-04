Napoli, il Milan punta Raspadori per l’estate: offerta da 25-30 milioni di euro ai campani?

Il futuro di Giacomo Raspadori alla SSC Napoli non è così certo. L’attaccante azzurro ha poco spazio a disposizione e la sua età e qualità richiedono sicuramente più minuti per mettere esperienza e convinzione sulle gambe. Per questo motivo diversi club si sarebbero interessati al suo acquisto.

L’attaccante della SSC Napoli, soprattutto nell’ultimo periodo, sta trovando maggiore spazio, ma per il futuro il suo destino sarà quello di iniziare dalla panchina. Il Napoli, infatti, sembra essere convinto di schierare anche il prossimo anno l’attacco a tre dove Raspadori non troverebbe spazio.

MILAN INTERESSATO A RASPADORI, IL NAPOLI CHIEDE UNA CIFRA TRA I 30 E I 35 MILIONI DI EURO PER CEDERE L’ATTACCANTE DELLA NAZIONALE ITALIANA. IN AZZURRO POCO SPAZIO A DISPOSIZIONE PER LUI

I rossoneri, quindi, avrebbero messo nel mirino l’attaccante del Napoli. Per soffiarlo ad Antonio Conte, però, servirà comunque un’offerta congrua. Aurelio De Laurentiis, per l’italiano, richiede una cifra compresa tra i 30 e i 35 milioni di euro. Il Milan, al momento, non sarebbe intenzionato a salire sopra i 25-30 milioni.