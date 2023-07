Napoli, il mistero di Michael Folorunsho: tutti lo vogliono, ma nessuno lo prende

In casa Napoli è ancora un mistero il futuro di Michael Folorunsho. Il calciatore è tornato a Napoli dopo il prestito al Bari e, nonostante molti club siano interessati alle sue prestazioni, al momento nessuno sembra intenzionato a pagare il club di Aurelio De Laurentiis.

Prima l’Empoli, poi il Verona hanno espresso il desiderio di acquistare il calciatore che, lo scorso anno, con la maglia del Bari, ha totalizzato 32 presenze e nove reti, una stagione comunque importante. È possibile, alla fine, che il giocatore vada ancora in prestito per un anno, così come ormai accade dal 2019, ovvero quando Cristiano Giuntoli lo acquistò per un milione di euro dalla Virtus Francavilla.

L’intenzione del calciatore era quella di ritornare a Napoli per restarci e convincere il nuovo mister Rudi Garcia a puntare su di lui. L’allenatore, però, non l’ha nemmeno convocato per il ritiro di Dimaro.