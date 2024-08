Napoli, il motivo per cui è saltata la trattativa Osimhen: resterà in azzurro con stipendio da 11 milioni netti

Victor Osimhen resta a Napoli da separato in casa. Il calciatore, almeno fino al prossimo gennaio, continuerà ad essere un calciatore partenopeo. A rivelare i motivi del mancato passaggio in Arabia, l’esperto di mercato Gianluca Di Marzio: “Con l’Al-Ahli è saltata perché c’è stata un’intesa non raggiunta sui club, ma il Napoli ha cercato di chiedere qualche milione in più”.

“Qualche bonus in più e, dopo una trattativa che sembrava fosse chiusa alle 8:30 di questa mattina, poi alla fine è saltata. Osimhen aveva accettato tutte le condizioni, anche perché c’era una clausola rescissoria che gli permetteva di andarsene praticamente quando voleva. Col club azzurro, invece, non aveva trovato l’accordo e l’Al-Ahli si è infastidito”.

VICTOR OSIMHEN RESTERA’ ALLA SSC NAPOLI ALMENO FINO A GENNAIO DA FUORI ROSA. POSSIBILI ALLENAMENTI CON LA SQUADRA PRIMAVERA, NON HA PIU’ INTENZIONE DI GIOCARE NEL NAPOLI

Loic Tanzi, scrive inoltre su X un tweet su Victor Osimhen e la storia con la SSC Napoli: “Dopo il fallito trasferimento al Chelsea FC, Osimhen è in rottura con il Napoli. Dovrebbe allenarsi con la Primavera della squadra. Il giocatore ha fatto sapere ai suoi dirigenti che non ha più intenzione di giocare con il Napoli”.

Conferme, in tal senso, arrivano anche da SKY. Sul proprio portale, infatti, riporta del “clamoroso epilogo della “telenovela” Osimhen: sfuma sia la trattativa per la cessione al Chelsea sia la trattativa con l’Al-Ahli, pertanto l’attaccante resta al Napoli, dove sarà messo fuori rosa“.Victor Osimhen, quindi, non ha intenzione di prendere in considerazione altre proposte e per questo resterà ancora a Napoli percependo uno stipendio da 11 milioni di euro a stagione senza giocare.