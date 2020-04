Napoli, il Newcastle ci prova per Koulibaly: pronto un super contratto

Per la prossima sessione di mercato in casa Napoli si prospetta una cessione di spessore. Il calciatore più indiziato per dire addio al momento è Kalidou Koulibaly. Il senegalese infatti, apparso un po’ sottotono in quest’ultima stagione, potrebbe essere accontentato e ceduto.

Ovviamente i contendenti al suo cartellino non mancano ma il Napoli non è disposto a far sconti. Inoltre, secondo quanto riportato quest’oggi dal portale Le10sport.com, per il roccioso difensore vi sarebbe una novità importante.

A differenza di qualche stagione fa infatti, Kalidou Koulibaly non pare poi tanto allettato dall’eventuale trasferimento al PSG, squadra che da tempo gli sta facendo la corte. Il desiderio del calciatore senegalese sarebbe infatti quello di giocare in Premier League.

Proprio dall’Inghilterra, secondo quanto filtrato nelle ultime ore, sarebbe così apparsa una pretendente a sorpresa. Si tratta del Newcastle il quale, secondo alcuni rumors, sarebbe sul punto di essere acquisito da una ricchissima cordata dagli Emirati Arabi.

Il club inglese sarebbe così pronto ad offrire un contratto ‘monstre’ a Kalidou Koulibaly. Si vocifera di uno stipendio annuo intorno ai 12 milioni di euro. Una proposta davvero niente male che intriga e non poco il difensore senegalese. Il desiderio di giocare in Premier League per cercare nuovi stimoli potrebbe essere decisivo per la riuscita finale della trattativa.