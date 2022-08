Napoli, il nono acquisto ad un passo. Fabian, o cessione o tribuna fino al 2023

Nelle ultime ore il mercato del Napoli ha riservato numerose sorprese con il presidente Aurelio De Laurentiis che, su indicazione di Luciano Spalletti, ha completato la squadra per la stagione appena iniziata.

Per completare l’opera, però, la dirigenza azzurra ha deciso di investire anche su un nuovo portiere, Keylor Navas. Su quest’ultimo si sta ancora decidendo la formula del trasferimento con Cristiano Giuntoli che punta ad acquistarlo a zero e sfruttare il Decreto Crescita per ridurre l’ingaggio.

Il mercato del Napoli, poi, si concluderà con una cessione di prestigio, Fabian Ruiz, il quale vive praticamente da separato in casa sia con la dirigenza azzurra che con il mister Luciano Spalletti, il quale non ha per niente gradito il suo comportamento.

Al momento, infatti, Fabian Ruiz è stato sospeso e non potrà prendere parte nemmeno agli allenamenti con il resto della squadra.

Il centrocampista azzurro sarà venduto con il PSG pronto ad accaparrarsi le sue prestazioni sportive. In caso contrario, il calciatore resterà in tribuna fino alla scadenza naturale del contratto fissata nel 2023.