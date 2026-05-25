Il futuro della panchina del Napoli sembra ormai prendere una direzione ben precisa. Salvo clamorosi colpi di scena, sarà Vincenzo Italiano il nome scelto da Aurelio De Laurentiis per raccogliere l’eredità di Antonio Conte, pronto a salutare dopo una stagione intensa e ricca di emozioni. Il tecnico attualmente al Bologna avrebbe già dato segnali di apertura nei confronti della società azzurra.

Tra il club partenopeo e l’allenatore c’è infatti una reciproca stima costruita negli anni. Italiano piace per la sua idea di calcio offensiva, aggressiva e moderna, caratteristiche che avrebbero convinto De Laurentiis a puntare con decisione su di lui. Non a caso, nelle ultime ore sono emerse anche parole importanti dichiarazioni: “C’è stima per quanto fatto negli anni”. Il suo ingaggio potrebbe toccare i 4 milioni di euro.

Il Napoli, dopo il ciclo Conte culminato con risultati importanti, starebbe quindi pensando ad un allenatore capace di aprire una nuova fase tecnica senza stravolgere l’identità competitiva della squadra. Italiano viene considerato il profilo ideale per valorizzare giovani talenti, dare continuità al progetto e mantenere alto il livello di spettacolo richiesto da una piazza passionale.

Adesso si attende soltanto il momento decisivo. Dopo i primi contatti e le aperture reciproche, potrebbe arrivare presto l’accelerata definitiva per vedere Vincenzo Italiano sulla panchina del Napoli. Conferme arrivano anche dall’esperto di mercato RAI, Ciro Venerato, che ha rivelato: “Per il sostituto di Antonio Conte, il Napoli guarda in casa del Bologna e del Sassuolo, già avviati i contaatti con gli agenti di Italiano e Grosso. Il primo piace da sempre a De Laurentiis ed è un suo vecchio pallino”