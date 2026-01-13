Napoli, il nuovo attaccante (e il 1° colpo) arriva dalla Roma? Lorenzo Lucca è la chiave

Il mercato di gennaio 2026 potrebbe aprirsi con un colpo a sorpresa in casa Napoli. Il primo rinforzo invernale degli azzurri potrebbe essere Evan Ferguson, attaccante attualmente alla Roma, pronto a vestire la maglia partenopea con la formula del prestito semestrale.

Il Napoli è alla ricerca di un profilo capace di garantire fisicità, profondità e gol nella seconda parte della stagione, e Ferguson rappresenta una soluzione intrigante: giovane ma già con esperienza internazionale, potente nel gioco aereo e abile nel legare il gioco offensivo. A Roma il suo rendimento non avrebbe convinto del tutto.

La possibile chiave dell’affare sarebbe Lorenzo Lucca. L’attaccante azzurro, arrivato con aspettative importanti, potrebbe infatti essere coinvolto in uno scambio proprio con i giallorossi, una soluzione che nessuno avrebbe previsto fino a poche settimane fa. La Roma vedrebbe in Lucca un profilo più funzionale alle proprie esigenze tattiche, mentre il Napoli punterebbe su Ferguson per dare una scossa immediata al reparto offensivo.

Dal punto di vista economico, il prestito di Ferguson permetterebbe al Napoli di rinforzarsi senza appesantire subito il bilancio, rinviando eventuali decisioni definitive all’estate. Per la Roma, invece, l’operazione rappresenterebbe l’occasione di rilanciare Lucca in un ambiente nuovo, scommettendo sulla sua crescita e sulla sua capacità di adattarsi rapidamente.