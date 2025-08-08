Napoli, il nuovo centrocampista potrebbe costare fino a 20 milioni di euro

Il Napoli accelera per rinforzare il proprio centrocampo e mette nel mirino Fabio Miretti, giovane talento della Juventus. Dopo giorni di contatti, il club azzurro ha presentato un’offerta importante, attestandosi sui 15-16 milioni di euro. L’operazione, però, potrebbe arrivare alla fumata bianca solo con un ulteriore rilancio fino a 18 milioni, cifra che si avvicinerebbe sensibilmente alle richieste della società bianconera, ferma per ora su una valutazione di 20 milioni.

Miretti, classe 2003, è considerato uno dei prospetti più interessanti del calcio italiano, capace di unire qualità tecnica, visione di gioco e capacità di inserirsi. La Juventus, pur riconoscendone il valore, sembra disposta a trattare di fronte a un’offerta congrua, anche per fare spazio e cassa in vista di nuove operazioni di mercato.

Il Napoli, dal canto suo, vede in Miretti un profilo ideale per dare nuova linfa alla mediana di Antonio Conte, un giocatore giovane ma già con esperienza in Serie A e nelle competizioni europee. La sensazione è che la trattativa possa sbloccarsi nei prossimi giorni, soprattutto se gli azzurri decideranno di colmare il divario economico con la richiesta juventina.

I prossimi passi saranno decisivi: se il Napoli deciderà di spingersi fino a quota 18 milioni, l’accordo potrebbe essere dietro l’angolo e Miretti potrebbe diventare uno dei volti nuovi della squadra partenopea per la nuova stagione. Il calciatore, già da tempo, ha accettato la destinazione partenopea.