Napoli, il nuovo difensore centrale arriva dal Bologna: l’ha chiesto Mazzarri e costa 11 milioni

Per rinforzare la difesa il nuovo allenatore del Napoli ha fatto una richiesta precisa al presidente Aurelio De Laurentiis, ovvero acquistare un difensore del Bologna che quest’anno non sta avendo spazio adeguato nella squadra di Thiago Motta: Jhon Lucumí.

Il centrale colombiano ha piede mancino come Natan ed andrebbe a sostituire proprio il brasiliano nella squadra titolare.

AFFARE DA 11 MILIONI DI EURO, LA RICHIESTA DI MAZZARRI PER RINFORZARE LA DIFESA DEL NAPOLI

Il Bologna, nonostante il giocatore non sia più titolare, lo considera ancora un pezzo pregiato per via della sua età: 25 anni. Viene valutato 11 milioni di euro. Mazzarri lo considera un vero mastino, un calciatore che in difesa fa la differenza.

Da parte di Lucumì non ci sarebbe alcuna perplessità ad accettare Napoli. Giocare da titolare nella squadra campione d’Italia sarebbe un grande passo avanti e il difensore non vuole perdere questa grande opportunità.