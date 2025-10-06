Napoli, il giovane che si ispira a Lobotka convocato dalla nazionale u18

Un giovane talentino del Napoli è stato convocato per i prossimi impegni dell’Under 18 italiana. I giovani azzurrini, infatti, saranno impegnati contro l’Austria a Vienna, giovedì e domenica

Il “nuovo Lobotka”

Quello di cui parliamo oggi è un talento che nelle giovanili partenopee hanno definito il “nuovo Lobotka”. Con la Primavera partenopea si sta prendendo, piano piano, maggior spazio a tal punto che il Napoli lo ha già blindato fino al 2027.

Parliamo di Vincenzo Prisco, giovane classe 2008 che gioca come mediano con i ragazzi di Dario Rocco. Per lui in stagione già 567 minuti tra Youth League e Primavera 1, tutto distribuito in 8 presenze. Un bottino impressionante, che lo sta rendendo uno dei calciatori più in vista della Primavera azzurra.

Chi è Vincenzo Prisco?

Vincenzo Prisco è nato a San Giorgio a Cremano, Napoli, il 7 agosto 2008. Gioca come mediano, è mancino e si ispira parecchio a Stanislav Lobotka tanto che molti lo paragonano proprio a quest’ultimo per come orchestra i palloni e giostra il gioco della Primavera azzurra. Come detto, il Napoli ha già deciso di blindarlo fino al 2027, visto che per gli addetti ai lavori Prisco potrebbe diventare uno dei prossimi cardini della nazionale italiana del futuro. Intanto, a goderselo è l’Under 18.