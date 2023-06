Napoli, il pallino di ADL è Enrique: nuova chiamata, nuovo ‘rifiuto’ da parte del tecnico

Il Presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è alla ricerca di un nuovo allenatore dopo l’addio di Luciano Spalletti. Vari i profili messi sotto la lente d’ingrandimento, e, tra questi, figura anche il nome di Luis Enrique. L’ex allenatore del Barcellona, dopo un rifiuto iniziale, è stato nuovamente chiamato dal presidente partenopeo per valutare la possibilità di trasferimento.

Secondo quanto riportato dall’edizione odierna de Il Mattino, infatti, “in queste ultime ore ci sarebbe stata una nuova telefonata da parte di De Laurentiis per convincere Luis Enrique a diventare il nuovo allenatore del Napoli. Il tecnico spagnolo però avrebbe ribadito la sua volontà di non tornare in Italia. Almeno per il momento“.

L’allenatore spagnolo avrebbe richiesto cifre blu alla dirigenza del Napoli, ovvero un contratto biennale di almeno 8 milioni di euro di base fissa e 2 milioni di bonus. Considerando le tasse, si tratterebbe di un lordo pari a circa 15 milioni di euro, una cifra che gli azzurri non possono sborsare.

Per questo motivo il presidente si sta interessando ad altri profili, in primo Galtier. Il francese rappresenta infatti la prima scelta di Aurelio De Laurentiis e potrebbe presto essere annunciato.