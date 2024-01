Napoli, il pasticcio Popovic-Frosinone rischia di far saltare anche la cessione di Zerbin

L’affare Popovic-Napoli sembra essere più complicato del previsto. Il suo approdo in Campania, dopo aver sostenuto le visite mediche, si farà ma gli azzurri, non avendo la possibilità di tesserare il calciatore fino a giugno, sta trovando una nuova squadra dopo la ‘scoperta’ sul Frosinone che ha tutti gli slot da extracomunitario esauriti.

Ora, come rivelato da Nicolò Schira, il mancato affare sta complicando anche la trattativa tra la SSC Napoli e il Frosinone per il prestito di Alessio Zerbin: “L’intoppo sulla vicenda Popovic ha raffreddato i rapporti tra Frosinone e Napoli (irritato), che ora deve trovare una soluzione per il classe 2006”.

“Un pasticcio che potrebbe avere conseguenze sul prestito ai ciociari di Alessio Zerbin (la firma sarebbe prevista per mercoledì)”.

ALESSIO ZERBIN NUOVO ATTACCANTE DEL FROSINONE? LE PAROLE DEL DS LAZIALE

Il responsabile dell’area tecnica del club laziale, Guido Angelozzi, ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in merito al trasferimento di Alessio Zerbin alla corte di Di Francesco: “Non lo so, sinceramente in questo momento sto pensando al Cagliari. Da stasera dopo la partita tornerò a pensare al mercato”.

“Zerbin o qualcun altro arriverà sicuramente, uno o due giocatori ancora penso di prenderli”.