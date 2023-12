Napoli, il pensiero di Mazzarri sull’eventuale ritorno di Insigne: sarebbe la seconda scelta dopo Kvara

L’avventura di Lorenzo Insigne a Toronto potrebbe concludersi prima del previsto. Con la squadra canadese, l’ex capitano del Napoli non è riuscito a sfondare e lo stipendio rappresenta l’unica consolazione per il calciatore che ora punterebbe a ritornare in Italia. La volontà di Insigne sarebbe quella di ritornare in Italia e, per farlo sarebbe disposto anche a ridursi il suo oneroso ingaggio.

Dopo qualche mese dal suo addio al Napoli, Lorenzo Insigne dichiarò: “Mi manca giocare con la maglia del Napoli, ma ho fatto la mia scelta e non me ne pento. Sono il primo tifoso e Napoli è casa mia. Se andrò via da qua sarà per tornare a Napoli. Ora, da qui, fa male vedere le loro partite e non stare in campo, però purtroppo è la vita“.

IL DESIDERIO DI INSIGNE E’ VESTIRE ANCORA UNA VOLTA LA MAGLIA DELLA SSC NAPOLI

Il desiderio dell’attaccante è solo uno, quello di tornare in Campania e vestire ancora una volta la maglia della SSC Napoli. Tuttavia, rispetto a quando vestiva la maglia azzurra, sono cambiate diverse cose. Per un eventuale ritorno Insigne dovrebbe accettare una condizione: uno stipendio di poco superiore al milione di euro. Inoltre, è sicuro che non potrà giocare titolare com’era abituato ma dovrà essere l’alternativa a Kvara.

Il possibile ritorno di Insigne a Napoli, in ogni caso, dipenderà dal parere di Walter Mazzarri. Quest’ultimo accoglierebbe a braccia aperte un acquisto di un calciatore con grande qualità, ma al momento la squadra risulta completa in quel settore, con Kvara e forse Lindstrom che avrebbero la preferenza. Vedremo nel mercato di gennaio se, eventualmente, ci sarà la possibilità di un prestito gratuito, ovvero quando il campionato canadese si fermerà.