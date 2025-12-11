Napoli, il periodo nero è alle spalle? Lobotka, Lukaku e Meret sulla via del rientro. Poi toccherà ad Anguissa e Gilmour

Nonostante una prima parte di stagione segnata da continui problemi fisici, il Napoli inizia finalmente a intravedere la luce. Gli azzurri, tormentati da una lunga serie di infortuni che hanno condizionato il percorso in campionato e in Europa, possono ora sorridere grazie ai primi rientri eccellenti.

La notizia più confortante riguarda Stanislav Lobotka, perno insostituibile del centrocampo, pronto a tornare dopo lo stop che lo aveva costretto ai box nelle giornate più delicate. La sua presenza garantirà di nuovo equilibrio, ordine e qualità nella gestione del gioco, aspetti che sono mancati in alcune partite recenti.

Accanto allo slovacco, un altro rientro pesantissimo: Romelu Lukaku, finalmente recuperato e pronto a riprendersi il peso dell’attacco azzurro. Le buone notizie, però, non si fermano qui. Sta infatti procedendo spedito anche il recupero di Alex Meret, ormai vicino al ritorno in gruppo. Il portiere, che ha saltato diverse gare, dovrebbe essere nuovamente a disposizione nel giro di poco tempo, permettendo alla squadra di ritrovare stabilità e continuità tra i pali.

E guardando un po’ più avanti, per metà gennaio è atteso anche il rientro di André-Frank Zambo Anguissa, la cui assenza si è fatta sentire soprattutto in termini di forza fisica e capacità di rottura a centrocampo. E anche Billy Gilmour. Con questi ritorni, il Napoli spera di lasciarsi alle spalle il periodo più complicato della stagione.