Napoli, il piano di De Laurentiis: entro un anno tre acquisti dall’Atalanta (è quasi fatta per due)

Il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, ha un piano per il futuro acquistando, entro il prossimo anno, almeno tre calciatori dell’Atalanta: Gollini, Koopmeiners e Lookman. Tre acquisti che, ovviamente e per ovvie ragioni economiche, non potranno arrivare tutti insieme: uno entro questo mercato (Koopmeiners), uno entro il mercato di gennaio (Lookman) e l’ultimo, Gollini, la prossima estate, per un complessivo di circa 100 milioni di euro.

In particolare, Lookman arriverebbe nel prossimo mercato invernale per rinforzare l’attacco partenopeo, mentre Gollini sarà riscattato dai nerazzurri la prossima estate secondo quanto stabilito.