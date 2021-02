Napoli, il piano di De Laurentiis: Gattuso fino a giugno, poi sarà rivoluzione

Nelle ultime ore Il Corriere del Mezzogiorno ha fatto il punto della situazione in casa Napoli. Secondo quanto si legge tra le pagine del quotidiano infatti, Aurelio De Laurentiis non ha la minima intenzione di esonerare Gennaro Gattuso a stagione in corso. Il motivo è sia economica, ma soprattutto tecnico-tattico.

Probabilmente a ragione, il patron azzurro crede che nessuno possa fare meglio del tecnico calabrese prelevando la squadra a campionato che giunge al termine. Sempre più probabile però diviene la separazione delle parti a stagione conclusa. I risultati conteranno relativamente: tra De Laurentiis è Gattuso sembra essersi rotto qualcosa che difficilmente potrà essere riparato.

L’estate in quel di Napoli si appresta così ad essere letteralmente infuocata, dal punto di vista calcistico ovviamente. Con Gattuso ai saluti vi sarà una sorta di rifondazione, che forse sarebbe dovuta avvenire già lo scorso anno dopo l’ammutinamento sotto la gestione tecnica di Carlo Ancelotti.

Sono troppi i calciatori che sembrano ormai aver dato tutto per la causa, a fine ciclo insomma. Inoltre l’età media della rosa non è delle più basse, anzi. Bisogna avere il coraggio di ripartire, tagliando ingaggi importanti ed investendo in giovani di prospettiva ma dal presente già roseo.

L’esempio da prendere in considerazione è probabilmente la rifondazione avvenuta in casa Milan. I rossoneri sono la squadra più giovane del campionato e, contro tutti i pronostici della vigilia, sono in piena corsa per aggiudicarsi lo scudetto. Un risultato incredibile se si pensa agli ultimi anni calcistici molto difficili vissuti in quel di Milano.