Napoli, il piano per arrivare a Belotti: spunta un indizio di mercato

L’edizione odierna de La Stampa ha formulato un’ipotesi molto verosimile circa un possibile arrivo di Andrea Belotti in quel di Napoli. Il “Gallo” è infatti chiamato ad una scelta: a 26 anni difficilmente rimarrà ancora al Torino. Ecco allora che la voglia di emergere potrebbe portarlo a cambiare aria.

Direzione? Le contendenti del centravanti italiano sono molteplici: Milan, Roma e Napoli in Italia, ma anche Everton e Manchester United dalla Premier League. In particolare però la pista che collega Torino e Napoli potrebbe incendiarsi, complice anche un intrigo di mercato.

Non è ad esempio una notizia che il presidente azzurro Aurelio De Laurentiis straveda per Belotti. Allo stesso tempo anche il tecnico Gennaro Gattuso gradisce molto l’attaccante granata, ritenendolo perfettamente adatto alla sua idea di gioco.

Inoltre va considerato come con ogni probabilità in quel di Napoli diranno addio, nel reparto offensivo, sia Milik che Mertens, due pezzi da 90 della rosa. Ed ecco infine l’elemento intrigante e probabilmente più interessante della questione, a completare il puzzle “Napoli – Belotti”.

Come ben noto infatti il club azzurro ha prelevato a gennaio dalla SPAL il cartellino di Andrea Petagna, lasciandolo a Ferrara fino al termine della stagione attuale. Intanto il direttore sportivo della società ferrarese, Davide Vagnati, è passato proprio al Torino, squadra in cui dovrebbe portare le sue idee calcistiche. Possibile quindi che il cartellino di Petagna possa essere girato ai granata in una maxi operazione che vedrebbe così Belotti approdare in quel di Napoli.