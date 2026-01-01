Napoli, il possibile sostituto di Lorenzo Lucca: occasione dalla Serie A?

Il Napoli continua a muoversi sul mercato alla ricerca del possibile sostituto di Lorenzo Lucca. La dirigenza valuta profili alternativi in vista di gennaio, consapevole dei limiti imposti da un mercato a saldo zero. L’obiettivo è trovare un attaccante funzionale senza investimenti pesanti.

Tra i nomi monitorati con maggiore attenzione c’è quello di Artem Dovbyk, attaccante della Roma. L’ucraino è considerato in uscita dal club giallorosso dopo una prima parte di stagione complicata. Il suo ambientamento non è stato semplice e il minutaggio limitato ha inciso sul rendimento.

Il profilo di Dovbyk è da tempo apprezzato da Antonio Conte, che ne stima le qualità fisiche e la capacità di fare reparto da solo. L’allenatore azzurro vede in lui un attaccante adatto al proprio sistema di gioco.

L’idea più concreta resta quella di un prestito dalla Roma, soluzione ideale per rispettare i vincoli economici del Napoli. L’operazione potrebbe chiudersi già a gennaio se le condizioni lo permetteranno. Molto dipenderà anche dal futuro di Lorenzo Lucca.