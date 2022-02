Napoli, il prezzo di Fabian Ruiz crolla: addio sempre più probabile

Il quotidiano spagnolo 'Diario AS' parla di questa manovra di mercato

Fabian Ruiz, centrocampista del Napoli e della nazionale spagnola, non ha ancora rinnovato il suo contratto che scadrà l’estate dell’anno prossimo. Il club azzurro proverà a mettere sul piatto una strategia per trattenerlo essendo un elemento importante per la squadra ma sembrerebbe essere sempre più lontano da Napoli.

Il prezzo crolla: addio sempre più probabile

I media spagnoli sono convinti che il giocatore non rinnoverà con il club azzurro, soprattutto perché le big della Liga e alcune squadre di Premier League si stanno interessando. Allo stato attuale, a luglio Fabian potrebbe partire per evitare di perderlo a parametro zero.

Diario AS, quotidiano spagnolo di riferimento, ha raccontato tra le sue pagine questa situazione del giocatore. Stando a quanto riportato, il Napoli si accontenterebbe di circa 20 milioni di euro, per la precisione 18 più bonus.

Durante il prossimo campionato, infatti, è molto probabile che Luciano Spalletti si ritroverà senza il suo numero 8; ma i numeri sono decisamente diversi da quelli vociferati qualche tempo fa. Secondo Raffaele Auriemma, giornalista sportivo, il prossimo anno Fabian Ruiz dirà addio al club partenopeo. L’indiscrezione è visibile sul suo profilo Twitter: “Calciatore e club sono d’accordo: sarà venduto a fine stagione”.