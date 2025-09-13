Napoli, il primo a credere in Hojlund fu Cristiano Giuntoli

Il Napoli, dopo la vittoria degli ultimi due Scudetti, ha cambiato politica ed ha deciso di fare investimenti importanti per l’allenatore Antonio Conte. L’idea di rimpiazzare prima Victor Osimhen e dopo Lukaku con un profilo di pari prospettiva era già stata presa in considerazione, anche quando l’ex ds Cristiano Giuntoli aveva puntato con decisione su alcuni giovani talenti del calcio europeo.

Proprio per questo motivo il Napoli aveva già mosso le sue pedine e, complice l’infortunio di Romelu Lukaku, ha deciso di investire ben 50 milioni di euro per assicurarsi Rasmus Hojlund dal Manchester United. L’attaccante danese, classe 2003, non ha brillato in Premier League ma resta uno dei prospetti più interessanti del panorama internazionale. Fu proprio Giuntoli a metterlo nel mirino per primo considerandolo un grande talento.

Arrivato in Serie A dall’Atalanta dopo l’esperienza allo Sturm Graz, Hojlund ha dimostrato di avere le qualità per diventare un bomber di livello mondiale: mancino naturale, rapido, potente fisicamente e con una buona tecnica di base, era considerato uno dei possibili eredi di Osimhen.

Complice l’infortunio di Lukaku, il Napoli ha subito investito il suo tesoretto per il calciatore. Giuntoli non ha dubbi che Hojlund sarà un futuro attaccante di livello, ora spetta al ragazzo dare conferme a Manna, De Laurentiis e Conte.