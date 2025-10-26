Napoli, il primo acquisto di gennaio potrebbe essere un centrocampista: il nome

Il Napoli prepara il primo colpo di gennaio. Antonio Conte e la dirigenza azzurra sono già al lavoro per rinforzare la rosa in vista della seconda parte di stagione, e il primo nome sulla lista è quello di Marco Brescianini, centrocampista dell’Atalanta che sta sorprendendo in Serie A per personalità e continuità.

Il club partenopeo avrebbe già avviato i contatti con l’Atalanta per sondare la disponibilità al trasferimento, con una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro. Una cifra importante, ma che testimonia la volontà del Napoli di intervenire in maniera decisa sul mercato per dare nuove soluzioni a centrocampo.

Conte apprezza molto le caratteristiche di Brescianini, giocatore duttile capace di agire sia da mezzala che da interno in un centrocampo a tre. La sua capacità di inserimento e la fisicità ne fanno un profilo ideale per il calcio verticale del tecnico salentino, che ha chiesto rinforzi soprattutto in mediana dopo i problemi fisici di alcuni titolari.

L’operazione potrebbe entrare nel vivo già a inizio gennaio, con il Napoli deciso a chiudere subito per il primo innesto invernale. Brescianini rappresenterebbe non solo un investimento per il presente, ma anche un colpo in prospettiva, visto il potenziale di crescita del classe 2000.