Il primo volto nuovo del Napoli di Massimiliano Allegri potrebbe non essere quello di Mario Gila. Nelle ultime ore, infatti, sta prendendo quota la candidatura di Exequiel Zeballos, che avrebbe sorpassato altri obiettivi di mercato nelle priorità della società azzurra.

Secondo quanto riferito da Radio Kiss Kiss Napoli, i contatti con il Boca Juniors si sono intensificati e la trattativa procede in modo costante. Il club partenopeo sta cercando di definire la formula migliore per arrivare all’intesa e anticipare la concorrenza sul talento argentino.

Classe 2002, Zeballos è considerato uno dei giovani più promettenti del calcio sudamericano. Le sue qualità offensive e la capacità di creare superiorità numerica lo rendono un profilo ideale per il progetto tecnico di Allegri, che gradirebbe averlo fin dall’inizio del ritiro.

Se l’accordo dovesse essere raggiunto nei prossimi giorni, sarebbe proprio Zeballos il primo acquisto dell’era Allegri, superando nelle tempistiche l’operazione legata a Gila. Il Napoli vuole accelerare per regalare al nuovo allenatore il primo rinforzo della stagione.